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11:47, 11 июля 2024Мир

План Макрона по отправке инструкторов на Украину поставили под сомнение после выборов

Bloomberg: план Макрона по отправке инструкторов на Украину может провалиться

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главный партнер Франции по плану об отправке военных инструкторов на Украину президент Литвы Гитанас Науседа поставил под сомнение перспективы этого предложения после того, как французский лидер Эммануэль Макрон оказался ослаблен в результате итогов парламентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Он заявил, что план не получил широкой поддержки, а без консенсуса «идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе». «Мы не видим, чтобы президент Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы», — уточнил литовский лидер.

Однако, по информации французского чиновника, пожелавшего сохранить свою анонимность, идея отправки инструкторов на Украину не провалилась. Она все еще актуальна, поскольку двустороннее соглашение о безопасности с Киевом было одобрено парламентом в начале 2024 года при поддержке как левых, одержавших победу на выборах, так и правых. Источник добавил, что последнее слово во внешней политике остается за президентом.

Ранее Макрон обвинил США и Германию в противодействии вступлению Украины в НАТО. Он выразил мнение, что решение о приглашении Киева в альянс будет принято союзниками Франции по блоку.

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      Виктория Кондратьева
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