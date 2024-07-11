Порномодель начала строгий отбор потенциальных бойфрендов

Порномодель рассказала, что отбирает потенциальных бойфрендов с помощью анкеты в интернете. Строгие требования к желающим сходить с ней на свидание она перечислила в TikTok.

Модель OnlyFans Алисия Дэвис, известная под ником @littlebrunettebaddie, объяснила свою строгость опытностью. По словам женщины, она изучила себя и теперь точно знает, что ей нужно от мужчин. Работа в секс-индустрии и воспоминания о неудачных знакомствах побудили Дэвис устроить отбор мужчин для свиданий через специальную форму.

Будущий партнер Дэвис должен быть обеспеченным и иметь автомобиль, не состоять ранее в браках и не хотеть завести детей. Она требует от мужчин трудолюбия, уверенности в себе, прямолинейности и хорошего чувства юмора. Дэвис также ждет, что ее бойфренд будет бесплатно сниматься с ней в порнороликах для OnlyFans, а также разрешать ей создавать эротический контент с другими мужчинами и женщинами.

Есть у Дэвис требования и к внешнему виду партнера. Он должен быть накачанным, а его рост составлять не менее 183 сантиметров. Модель также отвергает претендентов с пенисами неподходящей длины: ей нужно от 15 до 22 сантиметров. Если мужчина удовлетворяет всем критериям, она рассмотрит его кандидатуру для похода на свидание.

Ранее сообщалось, что модель Джиджи Диор, ушедшая в порно в 40 лет, рассказала о том, какие особенности отличают работу в секс-индустрии. Она отвечала на самые откровенные вопросы на форуме Reddit, например, описала подготовку порноактрис к съемкам анального секса.

