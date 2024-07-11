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20:59, 11 июля 2024Экономика

Поставки грузинского вина в Россию резко выросли

Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 36,7 процента в январе-июне

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию увеличились на 36,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 41 миллион литров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального агентства вина республики (National Wine Agency of Georgia, NWAG).

В стоимостном выражении поставки грузинского вина в Россию за этот период выросли на 35,8 процента и составили 111,1 миллиона долларов. Как уточнили в агентстве, РФ в настоящее время является главным рынком сбыта для этого вида алкогольной продукции республики — в данном направлении осуществляется три четверти поставок из республики.

В целом в январе-июне экспорт вина из Грузии иностранным покупателям вырос на 26 процентов в натуральном и на 24 процента — в стоимостном выражениях. За этот период из республики отправили в общей сложности 54,5 миллиона литров этого вида алкогольной продукции на общую сумму 156,7 миллиона долларов.

О резком росте поставок грузинского вина в Россию ранее сообщали и в Национальной службе статистики республики. По данным аналитиков ведомства, экспорт в этом направлении по итогам первых четырех месяцев 2024 года вырос 1,9 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 37,04 тысячи тонн. В денежном выражении показатель увеличился почти вдвое — с 52,3 до 99,5 миллиона долларов.

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