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16:40, 11 июля 2024Мир

Президент Кении распустил правительство после протестов

Президент Кении Руто объявил о роспуске правительства после протестов

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства после вспыхнувших в стране две недели назад протестов против повышения налогов. Об этом сообщает ТАСС.

«После раздумий (...) я решил распустить кабинет министров», — заявил глава государства.

Президент отметил, что свои места сохранят только вице-президент Ригати Гачагуа и министр иностранных дел Мусалия Мудавади.

Ранее Руто отказался подписать проект бюджета, включающий закон о повышении налогов, который вызвал протесты в Найроби. Отмечается, что президент предложил различные поправки к законопроекту, которые рассмотрят члены парламента.

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