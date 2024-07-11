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15:30, 11 июля 2024Мир

Путин заявил о сопротивлении БРИКС со стороны западных элит

Путин: странам БРИКС сопротивляются элиты государств золотого миллиарда

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Элиты стран «золотого миллиарда» ожесточенно сопротивляются усилиям государств — участников организации БРИКС, деятельность которой направлена на создание многополярного мирового порядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, — [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный. Усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда», — отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Запад применяет силу и шантаж для сохранения доминирования на международной арене, а также добавил, что современный мировой порядок пока что находится в процессе переустройства, который должен отразить реальный баланс сил.

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      Виктория Кондратьева
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