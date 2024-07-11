Россиянин ради веселья устроил дома стрельбу и ранил двухлетнюю дочь

В Калининградской области пойдет под суд мужчина, выстреливший в двухлетнюю дочь

В Калининградской области 40-летний россиянин предстанет перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью двухлетней дочери. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 февраля находившийся у себя дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина решил развлечь себя и ради веселья принялся стрелять по автомобильному радиатору. Совершив очередной выстрел, мужчина промахнулся и попал в голову девочке, сидевшей рядом. Пострадавшую экстренно госпитализировали и оказали помощь.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 июля в Невинномысске неизвестный выстрелил в заступившегося за женщину подростка.