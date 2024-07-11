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18:15, 11 июля 2024Экономика

Раскрыты сроки запуска производства Lada Niva с подушками безопасности

«АвтоВАЗ»: сборку Lada Niva с подушками безопасности запустят в IV квартале

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«АвтоВАЗ» запустит производство автомобилей Lada Niva с подушками безопасности в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя российского автоконцерна.

При этом он уточнил, что количество подушек безопасности будет различаться в зависимости от версии. Так, на модели Niva Legend будет только у водителя, а на комплектации Travel — у водителя и переднего пассажира.

Ранее агентство «Автостат» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «ППК» включило Lada Niva Travel и Lada Niva Legend в число самых популярных у россиян внедорожников. Первая модель заняла в рейтинге наиболее востребованных у граждан SUV-автомобилей седьмое место, а вторая замкнула десятку лидеров.

Первую строчку в списке занял внедорожник Haval Jolion. Этот автомобиль в июне 2024 года купили в общей сложности 6983 раза. На втором месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max (5510 проданных машин), а на третьем — Chery Tiggo 4 PRO (4874 реализованных автомобиля). В топ-5 также попали Changan CS55 Plus (3936 единиц) и Geely Monjaro (3933).

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