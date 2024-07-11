Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

Гастроэнтеролог Мельникова: фрукты провоцируют появление лишнего веса

Лишние сантиметры в талии могут появиться из-за употребления большого количества фруктов, считает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Неочевидную причину набора веса она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

Мельникова подчеркнула, что фрукты и ягоды — это отличный источник клетчатки, витаминов и полезных микроэлементов. Однако чрезмерное пристрастие к ним может навредить фигуре и вызвать появление лишних килограммов, предупредила врач. По ее словам, вес прибавляется особенно заметно, если злоупотреблять фруктами с высоким содержанием глюкозы — бананами, манго, виноградом, ананасами, киви, черешней.

Большая часть (85 процентов) фруктозы в организме практически не используется, превращается в кишечнике и печени в глюкозу и гликоген, а далее в жиры Евгения Мельникова гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог подчеркнула, что со временем избыточное потребление фруктозы провоцирует жировую болезнь печени, ожирение и сахарный диабет.

Мельникова также добавила, что фрукты заметно повышают калорийность рациона питания, что в совокупности с малоподвижным образом жизни тоже может привести к ожирению. Кроме того, врач отметила, что избыточное потребление фруктов негативно влияет на работу почек.

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