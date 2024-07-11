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15:15, 11 июля 2024Россия

Россиянка из мести избила 16-летнюю продавщицу магазина, устроила погром и попала на видео

Жительница Кировской области избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку

В Кировской области пьяная 19-летняя местная жительница из мести избила 16-летнюю девушку, с которой после ссоры проводил время ее молодой человек. Конфликт попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

Как стало известно, пострадавшая работает в цветочном магазине, в который и ворвалась ее оппонентка, устроив погром. На кадрах, которые сняла подруга нападавшей, видно облитую зеленкой девушку-подростка, которую россиянка прижимает к полу, а потом наносит удары в область головы. Оператор пытается увести знакомую, однако та продолжает избивать жертву.

Позже россиянка похвалилась своим поступком, в мессенджере, эмоционально описав свои действия. Она призналась, что также разбила окно в цветочном магазине и пообещала позже выложить видео с нападением, когда протрезвеет.

После того, как ролики распространились по сети, нападавшая 19-летняя девушка записала новый ролик, в котором заявила, что является «обычной, спокойной девочкой», и заверила, что сначала хотела поговорить с избитой ей девушкой и ее матерью, но те якобы заблокировали ее в соцсетях. «Люди, не зная ситуации, выставляют меня какой-то неадекватной», — пожаловалась она, позже добавив, что уже извинилась перед владельцами магазина.

Ранее в Волгограде толпа женщин избила подростков перед выпускным. Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как нападавшие схватили за волосы школьницу и начали бить ее по лицу руками и ногами. За девушку вступился ее молодой человек, однако в результате россиянки избили и его.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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