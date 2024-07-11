Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

Солдат научат обращаться с новым видом оружия. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
По словам генерала, бойцов обучат стрельбе из дробовика. Для этих целей военное ведомство уже подготовило 80 инструкторов. «Эта идея принадлежит не мне, а командирам на местах», — пояснил Евкуров.
Издание предположило, что речь идет о борьбе с беспилотниками.
Ранее в Госдуме предложили снабдить участников спецоперации охотничьими ружьями для борьбы с дронами противника. В письме на имя глава Минобороны Андрея Белоусова говорится, что дробь и картечь показали свою эффективность в противодействии беспилотникам.