Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

Замглавы Минобороны Евкуров: российских солдат обучат стрельбе из дробовика

Солдат научат обращаться с новым видом оружия. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

По словам генерала, бойцов обучат стрельбе из дробовика. Для этих целей военное ведомство уже подготовило 80 инструкторов. «Эта идея принадлежит не мне, а командирам на местах», — пояснил Евкуров.

Издание предположило, что речь идет о борьбе с беспилотниками.

Ранее в Госдуме предложили снабдить участников спецоперации охотничьими ружьями для борьбы с дронами противника. В письме на имя глава Минобороны Андрея Белоусова говорится, что дробь и картечь показали свою эффективность в противодействии беспилотникам.