Белоусову предложили снабдить участников СВО охотничьими ружьями

Белоусову предложили снабдить участников спецоперации охотничьими ружьями

Главе Минобороны Андрею Белоусову предложили снабдить участников специальной военной операции (СВО) охотничьими ружьями для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее письмо на имя министра направил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.

Как следует из текста письма, по опыту российских военнослужащих, одним из наиболее эффективных средств поражения дронов противника является охотничье ружье, заряженной картечью или дробью. При этом использование такого вида оружия на линии фронта сегодня затруднено, ведь по закону у бойцов должна быть лицензия на охотничье оружие и охотничий билет.

«Во многих подразделениях приходится искать охотников с действующими лицензиями на оружие и отправлять их в командировки, чтобы они могли привезти охотничьи ружья», — отметил Миронов.

Кроме того, бойцы сталкиваются с проблемой перемещения оружия в зоне СВО — при проверке на постах требуется его закрепление за конкретным человеком, что не дает использовать охотничье ружье постоянно, например, во время отпуска военного.

Ранее кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного у россиян оружия в зону проведения СВО. На сегодняшний день конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению Росгвардией.