Конфискованное у россиян оружие захотели отправлять в зону СВО

Кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного оружия в зону СВО

Кабмин поддержал законопроект о передаче конфискованного у россиян оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет ТАСС.

По действующему закону конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению Росгвардией. В Госдуме захотели отправлять его в зону СВО и выступили с соответствующей инициативой.

«Такое оружие преимущественно является исправным и может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Порядок передачи конфискованных оружия и патронов установит правительство России. Передача будет осуществляться по решению Минобороны.

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