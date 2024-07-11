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18:53, 11 июля 2024Бывший СССР

СБУ вызвала на разговор пожелавшую мира украинскую блогершу

СБУ вызвала на разговор блогершу, которая высказалась за завершение конфликта

Кадр: @nastyaumka

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала «на разговор» блогершу Настю Умку после того, как та высказалась за скорейшее завершение конфликта в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее девушка заявила, что «никому не нужны границы 1991 года», а украинские политики «не дают нормально жить» людям, которые «хотят мира».

Сообщается, что визит девушки в СБУ назначен на 12 июля. Блогерша пообещала рассказать в социальных сетях о том, как пройдет встреча.

Ранее СБУ задержали украинского блогера за слив данных о переброске западной техники. Мужчина публиковал кадры ее перемещения через границу с Польшей.

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      Алевтина Запольская
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