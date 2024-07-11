СБУ вызвала на разговор пожелавшую мира украинскую блогершу

СБУ вызвала на разговор блогершу, которая высказалась за завершение конфликта

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала «на разговор» блогершу Настю Умку после того, как та высказалась за скорейшее завершение конфликта в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее девушка заявила, что «никому не нужны границы 1991 года», а украинские политики «не дают нормально жить» людям, которые «хотят мира».

Сообщается, что визит девушки в СБУ назначен на 12 июля. Блогерша пообещала рассказать в социальных сетях о том, как пройдет встреча.

Ранее СБУ задержали украинского блогера за слив данных о переброске западной техники. Мужчина публиковал кадры ее перемещения через границу с Польшей.