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17:46, 11 июля 2024Мир

Шольцу понравились планы США разместить дальнобойное оружие в Германии

Шольц назвал хорошим решением планы США разместить дальнобойное оружие в ФРГ

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал очень хорошим решением планы США разместить американское дальнобойное оружие на территории Германии. Главу правительства ФРГ цитирует агентство Reuters.

«Это идеально вписывается в стратегию безопасности правительства Германии», — подчеркнул бундесканцлер.

Ранее эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» в бундестаге Сара Нанни заявила, что Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии американские ракеты большой дальности.

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