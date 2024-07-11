Шольцу понравились планы США разместить дальнобойное оружие в Германии

Шольц назвал хорошим решением планы США разместить дальнобойное оружие в ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал очень хорошим решением планы США разместить американское дальнобойное оружие на территории Германии. Главу правительства ФРГ цитирует агентство Reuters.

«Это идеально вписывается в стратегию безопасности правительства Германии», — подчеркнул бундесканцлер.

Ранее эксперт по вопросам политики безопасности фракции «зеленых» в бундестаге Сара Нанни заявила, что Шольц должен дать объяснения в связи с планами разместить на территории Германии американские ракеты большой дальности.