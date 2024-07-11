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08:58, 11 июля 2024Силовые структуры

Раскрыт ежемесячный оборот торговли оружием в даркнете

«Лента.ру»: ежемесячный оборот торговли оружием в даркнете превышает 10 млн руб.
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спрос на оружие в даркнете резко вырос после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом «Ленте.ру» в интервью рассказал владелец одного из оружейных магазинов в даркнете.

Вверх пошли и цены на нелегальные «стволы», которые по большей части сильно зависят от поставщиков. Нелегальные «стволы» чаще всего делаются из охолощенного оружия. При этом цены на последние растут из-за усложнения импорта в Россию в связи с санкциями. А если растут цены на расходники, растут они и на российское оружие.

По оценкам владельца магазина «B», сегодня ежемесячный оборот торговли нелегальным оружием в российском сегменте даркнета превышает 10 миллионов рублей.

При этом источники «Ленты.ру» в даркнете опровергают факты поставок оружия из зоны СВО. Как утверждают продавцы из даркнета, вывоз оружия с Донбасса перекрыли в 2015 году — теперь вывезти оттуда реально только мины и гранаты.

Статью «Ленты.ру» о торговле нелегальным оружием в даркнете полностью читайте тут.

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