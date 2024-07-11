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15:56, 11 июля 2024Мир

США обнаружили китайские военные корабли у берегов Аляски

ABC News: береговая охрана США обнаружила китайские корабли у берегов Аляски

Фото: Rogan Ward / Reuters

Береговая охрана США обнаружила китайские военные корабли у берегов Аляски в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Штатов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что катер береговой охраны США Kimball в ходе планового патрулирования в Беринговом море обнаружил три китайских судна в 200 километрах к северу от пролива Амчитка у Алеутских островов.

Позже вертолет береговой охраны заметил четвертое судно примерно в 135 километрах к северу от пролива Амукта.

В береговой охране США отметили, что китайские корабли действовали в соответствии с международными правилами и нормами, а американская сторона ответила присутствием на присутствие, чтобы гарантировать отсутствие помех интересам США.

Ранее корвет «Совершенный» Военно-морского флота (ВМФ) России провел тренировки с Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая в Филиппинском море. Сообщается, что военные моряки двух стран отработали практику совместного досмотра судов.

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      Семен Александров
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