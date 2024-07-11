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14:58, 11 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о большом количестве западной техники ВСУ под Харьковом

Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники в Харьковской области

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Харьковской области большое количество техники, поставляемой Киеву странами Запада. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется [ВСУ в Харьковской области], ракетного вооружения», — уточнил Ганчев.

По информации главы ВГА, данное западное оружие украинские военнослужащие применяют в том числе при обстрелах Белгородской области.

Ганчев также сообщил о стягивании «очень серьезных» резервов ВСУ на север Харьковской области с разных направлений и тыла. Причиной этого, по его словам, является страх украинской армии прорыва российских военных к Харькову.

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      Екатерина Грищенко
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