Стало известно о закреплении российских войск на новых рубежах в Харьковской области

Ганчев: ВС России закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что российские военные закрепились на занятых в мае рубежах. Глава администрации также добавил, что в настоящий момент им приходится отбивать «очень серьезные контратаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ганчев также заявил, что украинские войска стянули серьезные резервы на север Харьковской области, опасаясь прорыва российских военных к Харькову. При этом он отметил, что для этого ВСУ приходится подтягивать вновь мобилизованных, слабо мотивированных и плохо подготовленных бойцов.