Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 11 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о закреплении российских войск на новых рубежах в Харьковской области

Ганчев: ВС России закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на занятых ранее рубежах в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Он пояснил, что российские военные закрепились на занятых в мае рубежах. Глава администрации также добавил, что в настоящий момент им приходится отбивать «очень серьезные контратаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ганчев также заявил, что украинские войска стянули серьезные резервы на север Харьковской области, опасаясь прорыва российских военных к Харькову. При этом он отметил, что для этого ВСУ приходится подтягивать вновь мобилизованных, слабо мотивированных и плохо подготовленных бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов

      Военное значение поселка Восход в ДНР объяснили

      На Украине рассказали об использовании прибыли от российских активов

      Осужденная из-за постановки российский драматург назвала происходящее абсурдом

      Депутат объяснил высокие цены на жилье «эффектом храповика»

      Командир противотанковой пушки рассказал об уничтожении FPV-дронов с помощью ружей

      Популярный в 2000-е российский певец стал бездомным в США

      США обнаружили китайские военные корабли у берегов Аляски

      Решение украинских военных передать России координаты бункера с генералами объяснили

      В России протестировали сверхмощный фонтан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше