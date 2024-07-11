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20:03, 11 июля 2024Мир

Турция начала работу по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган рассказал Зеленскому о начале работ по возобновлению зерновой сделки

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому на полях саммита НАТО в Вашингтоне о начале работ по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

«На встрече с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по прекращению конфликта на Украине путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению зерновой сделки», — сообщается в заявлении департамента коммуникации турецкого лидера.

Эрдоган также отметил готовность Анкары к любой инициативе, включая посредничество, для урегулирования конфликта.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет занимать какую-либо сторону в украинском конфликте. Таким образом он прокомментировал дискуссии внутри НАТО о вероятности отправки военных альянса на Украину.

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      Дарья Устьянцева
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