Турция начала работу по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган рассказал Зеленскому о начале работ по возобновлению зерновой сделки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому на полях саммита НАТО в Вашингтоне о начале работ по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает Reuters.

«На встрече с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по прекращению конфликта на Украине путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению зерновой сделки», — сообщается в заявлении департамента коммуникации турецкого лидера.

Эрдоган также отметил готовность Анкары к любой инициативе, включая посредничество, для урегулирования конфликта.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не станет занимать какую-либо сторону в украинском конфликте. Таким образом он прокомментировал дискуссии внутри НАТО о вероятности отправки военных альянса на Украину.