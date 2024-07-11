Участник СВО подарил сыну один свой орган

В Бурятии боец СВО подарил почку больному сыну

Участник специальной военной операции (СВО) из Бурятии подарил сыну один из органов после возвращения на малую родину. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы имени Н.А. Семашко в соцсети «Вконтакте».

28-летний житель республики по имени Александр был вынужден трижды в неделю проходить процедуру диализа. Патологию почек у россиянина обнаружили в возрасте 19 лет. В 2017-м году обе почки почти полностью перестали выполнять свои функции.

Почку мужчине подарил отец, вернувшийся из зоны боевых действий. После удачно проведенной пересадки Александр уже вернулся домой.

Ранее еще один участник СВО записал предсмертное видеообращение к сыну. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — сказал солдат на видео и пообещал тому, что все будет хорошо.