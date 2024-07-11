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11:22, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Уехавший в Швейцарию телеведущий пожаловался на одну особенность страны

Уехавший из Белоруссии ведущий Филипенко пожаловался на чувство юмора швейцарцев
Саша Филипенко

Саша Филипенко. Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Белорусский писатель, телеведущий и журналист Саша Филипенко, уехавший из страны и живущий в Швейцарии, пожаловался на одну особенность швейцарцев. На эту тему он высказался в беседе с YouTube-каналом «Говорящие головы».

По словам Филипенко, в Швейцарии ему не хватает чувства юмора. «Иногда кажется, что у швейцарцев купировано чувство юмора. Не хватает каких-то очень понятных контекстуальных шуток, которые я не могу шутить со швейцарцами», — посетовал он.

Вместе с тем журналист добавил, что швейцарцы обладают другим чувством юмора. «Эти люди живут 400 лет в другой какой-то парадигме, и ты не можешь сразу встроиться», — указал он.

Ранее белорусская юмористка Ирина Приходько, проживающая за рубежом, назвала преимущество живущих в России комиков. По словам юмористки, она не может быть так же уверена в будущем, как ее российские коллеги.

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      Маргарита Щигарева
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