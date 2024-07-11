Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:26, 11 июля 2024Бывший СССР

В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

ВС РФ сбили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, снаряд полностью уцелел

Фото: pixabay.com

На территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета, запущенная из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Пролетарском районе города. Ракету сбили Вооруженные силы (ВС) России. Она полностью сохранила боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о ее производстве в сентябре 2020 года.

«Она просто упала так, плашмя», — рассказал сотрудник медучреждения. По его словам, на место прибыли сотрудники МЧС и саперы. Они осмотрели и увезли боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. По словам сотрудницы учреждения, ей удалось покинуть здание за секунду до прилета.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников ВСУ над российскими регионами

      Страны ЕС подготовили «наказание» Орбану за визит в Москву

      Умер российский золотопромышленник и друг Высоцкого

      Для съемки кино создали первую в мире камеру с ИИ

      В Госдуме высказались об итогах завершающегося весеннего призыва

      Арестованные за секс с учениками учительницы оказались «одержимыми мальчиками»

      В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

      В Конгрессе обязали Белый дом отчитаться о здоровье Байдена

      Сбер возобновит выдачи по «Семейной ипотеке»

      Назван самый популярный автомобиль в такси в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше