В Донецке упала неразорвавшаяся ракета HIMARS

ВС РФ сбили ракету РСЗО HIMARS над Донецком, снаряд полностью уцелел

На территории больницы №11 в Донецке упала неразорвавшаяся ракета, запущенная из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Пролетарском районе города. Ракету сбили Вооруженные силы (ВС) России. Она полностью сохранила боевой заряд и взрыватель, а также свой внешний вид с отметкой о ее производстве в сентябре 2020 года.

«Она просто упала так, плашмя», — рассказал сотрудник медучреждения. По его словам, на место прибыли сотрудники МЧС и саперы. Они осмотрели и увезли боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке. По словам сотрудницы учреждения, ей удалось покинуть здание за секунду до прилета.