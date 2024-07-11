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13:23, 11 июля 2024Мир

В Кремле назвали страны Запада противниками диалога по Украине

Песков: страны Запада не являются сторонниками мирного диалога по Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Настроенные против России страны Запада не являются сторонниками мирного диалога по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединенных Штатах не являются сторонниками диалога», — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что страны Североатлантического альянса также «не являются сторонниками мира», на что, по его словам, указывают документы, принятые на саммите в Вашингтоне.

Песков подчеркнул, что НАТО «является инструментом конфронтации, а не мира и безопасности».

Ранее пресс-секретарь президента назвал расширение НАТО за счет Украины недопустимой угрозой существованию России.

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