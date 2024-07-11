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12:41, 11 июля 2024Мир

В Кремле объяснили смысл принятия Украины в НАТО

Песков: НАТО хочет принять Украину из-за желания нанести поражение России

Фото: Сергей Карпухин / POOL / ТАСС

Обсуждение и планы стран Североатлантического альянса связаны со стремлением нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Очевидно, что НАТО преследует одну из главных своих целей — подавление России и нанесение ей стратегического поражения. Москва очень глубоко анализирует принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно просматривает текст декларации по итогам саммита», — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что потенциальное вступление Украины в военный блок является «серьезной угрозой для национальной безопасности России». Он подчеркнул, что Москва примет «продуманные, скоординированные и эффективные ответные меры для контрсдерживания альянса».

Ранее страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне. Согласно документу, Киев находится «на необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

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      Дарья Устьянцева
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