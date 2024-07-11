Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признает успехи Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко прокомментировал продвижение ВС России на купянском направлении. Он заявил о перехвате данных командования войск ВСУ на данном участке фронта.
«Командование украинской группировки войск (...) признает потерю ряда ключевых опорных пунктов», — заявил эксперт. По его словам, перехваченные данные свидетельствуют также о низком боевом духе украинских солдат.
Ранее Марочко сообщил о прибытии мобилизованных заключенных под Харьков. По его словам, в город прибыло несколько рот, сформированных из осужденных.