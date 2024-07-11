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08:23, 11 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о признании ВСУ успехов ВС России на одном из направлений

Марочко: командование ВСУ признает успехи ВС России на купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признает успехи Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко прокомментировал продвижение ВС России на купянском направлении. Он заявил о перехвате данных командования войск ВСУ на данном участке фронта.

«Командование украинской группировки войск (...) признает потерю ряда ключевых опорных пунктов», — заявил эксперт. По его словам, перехваченные данные свидетельствуют также о низком боевом духе украинских солдат.

Ранее Марочко сообщил о прибытии мобилизованных заключенных под Харьков. По его словам, в город прибыло несколько рот, сформированных из осужденных.

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      Алевтина Запольская
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