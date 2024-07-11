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11:42, 11 июля 2024Мир

В НАТО оценили способность производить боеприпасы для альянса и Украины

Semafor: НАТО не смогла производить достаточно боеприпасов для альянса и Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Североатлантический альяс не смог производить достаточно боеприпасов ни для стран-членов НАТО, ни для поставок Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на чиновника альянса.

«Мы не смогли создать возможности [по производству оружия и боеприпасов] в тех объемах, которые нам необходимы, ни для нашего собственного сдерживания и обороны, ни для поддержки Украины», — заявил он на условиях анонимности.

Источник добавил, что конфликт на Украине высветил некоторые проблемы в этом вопросе. По его словам, даже стандартные 155-мм боеприпасы часто имеют небольшие различия, из-за чего их нельзя использовать в артиллерии разных стран. Поэтому, отметил чиновник, закупки боеприпасов по всему альянсу теперь будут осуществляться по одному стандарту.

Ранее управляющий директор франко-немецкого оборонного концерна (включающий несколько оружейных компаний) KNDS Ральф Кетцель сделал объявление, в котором отказался поставлять боеприпасы и оружие Киеву. Отмечалось, что вместо помощи Украине предприятие начнет восполнять арсеналы НАТО.

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      Лина Пивоварова
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