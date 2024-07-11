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10:10, 11 июля 2024Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе прогремели взрывы. Об этом заявило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Сколько было взрывов, а также в каких именно районах Одессы они раздались, не уточняется. Информация о повреждениях также отсутствует. В социальных сетях сообщалось о замеченном на территории Одесской области разведывательном беспилотнике.

Взрывы были слышны в Одессе в четверг около 9:30 утра. Они прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной в это время в регионе. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

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      Екатерина Грищенко
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