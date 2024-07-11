В Одессе раздались взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Об этом заявило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Сколько было взрывов, а также в каких именно районах Одессы они раздались, не уточняется. Информация о повреждениях также отсутствует. В социальных сетях сообщалось о замеченном на территории Одесской области разведывательном беспилотнике.

Взрывы были слышны в Одессе в четверг около 9:30 утра. Они прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной в это время в регионе. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.