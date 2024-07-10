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09:54, 10 июля 2024Бывший СССР

В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер: в городе повреждена портовая инфраструктура

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В Одессе в результате ракетного удара повреждены объекты портовой инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт, теплоход», — говорится в публикации.

Отмечается, что городские службы устраняют последствия утечки горючих жидкостей с поврежденного корабля.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах. Об объектах, которые были повреждены, тогда не уточнялось.

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      Глеб Палехов
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