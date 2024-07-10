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04:05, 10 июля 2024Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

Мэр Одессы Труханов: в городе звучат взрывы

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей находиться в укрытиях. Каких-либо подробностей не приводится.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в 1:23 по московскому времени в городе была объявлена воздушная тревога.

Во вторник, 9 июля, также сообщалось о взрывах в Одессе. В тот же день взрывы звучали в Полтавской области. В тот момент в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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