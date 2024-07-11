В России протестировали сверхмощный фонтан

В Магнитогорске запустили в тестовом режиме сверхмощный фонтан

В Магнитогорске провели тестовый запуск самого мощного в России тематического фонтана. Об этом сообщает cheltv.ru.

Каскадный фонтан находится в парке «Притяжение» — это самый крупный в России подобный объект. Его площадь составляет 3700 квадратных метров. Из фонтана будут бить около 1700 струй, которые подсветят более 7000 прожекторов.

Торжественное открытие фонтана состоится в День металлурга — 21 июля.

Ране сообщалось, что начальник участка «Гормост-Фонтаны» учреждения по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормоста» Виталий Сизов посоветовал москвичам не купаться в фонтанах. Он пояснил, что внутри чаш фонтанов расположены струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды. Это оборудование может травмировать тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане.