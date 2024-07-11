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15:52, 11 июля 2024Моя страна

В России протестировали сверхмощный фонтан

В Магнитогорске запустили в тестовом режиме сверхмощный фонтан

Фото: пресс-служба парка «Притяжение»

В Магнитогорске провели тестовый запуск самого мощного в России тематического фонтана. Об этом сообщает cheltv.ru.

Каскадный фонтан находится в парке «Притяжение» — это самый крупный в России подобный объект. Его площадь составляет 3700 квадратных метров. Из фонтана будут бить около 1700 струй, которые подсветят более 7000 прожекторов.

Торжественное открытие фонтана состоится в День металлурга — 21 июля.

Ране сообщалось, что начальник участка «Гормост-Фонтаны» учреждения по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормоста» Виталий Сизов посоветовал москвичам не купаться в фонтанах. Он пояснил, что внутри чаш фонтанов расположены струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды. Это оборудование может травмировать тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане.

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      Варвара Кошечкина
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