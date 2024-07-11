В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями властей или МЧС России. Он также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность.

Ранее в Минобороны России сообщили, что около 20:35 над территорией Воронежской области сбили украинский беспилотник самолетного типа.

