Силы ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаковать российский регион при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена около 20:35 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — заявили в Минобороны.

Около 14:45 11 июля беспилотник был сбит над Белгородской областью, рассказали в ведомстве. В этот же день средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать регион около 13:10.

