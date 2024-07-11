Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 11 июля 2024Россия

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Воронежской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что попытка атаковать российский регион при помощи БПЛА самолетного типа была пресечена около 20:35 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — заявили в Минобороны.

Около 14:45 11 июля беспилотник был сбит над Белгородской областью, рассказали в ведомстве. В этот же день средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать регион около 13:10.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

      В Кремле назвали участвующие в конфликте на Украине страны

      На Украине отказались ждать вступление в НАТО «еще 75 лет»

      Назван размер военной поддержки Киева со стороны США при Байдене

      В российском регионе пятеро детей пострадали при сбросе взрывного устройства с дрона

      Залужный сообщил о вступлении в новую должность

      Силы ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Главная героиня триллера «Сияние» скончалась в возрасте 75 лет

      Зеленского раскритиковали за визит в США за счет простых украинцев

      Путин приехал в «Ораниенбаум»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше