Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 11 июля 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: повреждены объекты критической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, поступило 12 сообщений, в которых говорится в том числе о повреждении объектов инфраструктуры. Федоров также заявил, что под удар попали 12 населенных пунктов.

Ранее, 8 июля, глава ОВА заявлял, что ситуация с электричеством в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области очень сложная.

«Ситуация сложная. Но мы работаем над этим вопросом. Украина готовится к зиме. Запорожская область также готовится к осенне-зимнему периоду», — говорил чиновник.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Таких потерь не знали с XX века». Рассекречены планы Франции отправить бойцов на Украину

      Казахстан попросил вывести российские ценные бумаги из страны

      Раскрыто число пострадавших от ботулизма в России

      Медведев описал ответ России на необратимый путь Украины в НАТО

      В России призвали не затягивать конфликт с Западом на Украине

      43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на отдыхе

      Новый премьер Британии решил дополнить НАТО пактом о безопасности с ЕС

      Киев захотел набрать в ВСУ 15 тысяч заключенных

      В российском городе студентка вуза обвинила доцента в попытке задушить ее перед выпускным

      Раскрыты сроки прибытия на фронт заключенных в составе ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше