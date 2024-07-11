В подконтрольном ВСУ Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: повреждены объекты критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, поступило 12 сообщений, в которых говорится в том числе о повреждении объектов инфраструктуры. Федоров также заявил, что под удар попали 12 населенных пунктов.

Ранее, 8 июля, глава ОВА заявлял, что ситуация с электричеством в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области очень сложная.

«Ситуация сложная. Но мы работаем над этим вопросом. Украина готовится к зиме. Запорожская область также готовится к осенне-зимнему периоду», — говорил чиновник.