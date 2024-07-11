Венгрия выступила против враждебности НАТО к третьим странам

Сийярто: Венгрия не допустит, чтобы НАТО была направлена против третьих стран

Венгрия не допустит того, чтобы НАТО была направлена против третьих стран, в том числе Китая. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы НАТО была альянсом, направленным против кого-либо», — заявил глава МИД.

Сийярто добавил, что Венгрия не желает, чтобы «НАТО становилась антикитайским блоком». По его словам, венгерское руководство не поддержит такую политику альянса.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что стратегия НАТО не принесла результатов в урегулировании украинского конфликта.