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14:19, 11 июля 2024Россия

Во дворе российского дома произошла массовая драка двух компаний подростков

В Челябинске подрались две компании подростков, очевидцы сняли конфликт на видео

Кадр: 360.ru

В Челябинске произошла массовая драка двух компаний подростков, очевидцы сняли конфликт на видео. Об этом сообщает телеканал «360.ru».

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов. На опубликованных кадрах видно, как молодые люди избивают человека, лежащего на земле. Затем раздается громкий звук, напоминающий выстрел. После этого несколько человек убегают, а один из участников конфликта кричит «Иди сюда!».

На данный момент информация о потасовке поступила в ГУ МВД России по Челябинской области. На место выехали полицейские и опросили свидетелей. В ходе опроса выяснилось, что во время конфликта один из участников забрал у другого сотовый телефон после избиения.

Ранее в Краснодаре произошла массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке. Известно, что родители обвинили мигрантов в том, что их детей не пускали на детские площадки во всем микрорайоне Пашковка в городе.

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      Никита Абрамов
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