ВСУ атаковали еще один российский регион

ВСУ нанесли удар по Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет об ударе беспилотников по селу Андрейковичи Погарского района, уточнил губернатор.

В результате атаки было нарушено энергоснабжение, а также повреждено одно домовладение и один автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 11 июля ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области — региону, который чаще других оказывается объектом атак со стороны Украины. Ранения получили десять человек, одного мирного жителя спасти не удалось.