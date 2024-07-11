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12:37, 11 июля 2024Россия

ВСУ атаковали еще один российский регион

ВСУ нанесли удар по Брянской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет об ударе беспилотников по селу Андрейковичи Погарского района, уточнил губернатор.

В результате атаки было нарушено энергоснабжение, а также повреждено одно домовладение и один автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 11 июля ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области — региону, который чаще других оказывается объектом атак со стороны Украины. Ранения получили десять человек, одного мирного жителя спасти не удалось.

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      Алан Босиков
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