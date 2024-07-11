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19:53, 11 июля 2024Бывший СССР

ВСУ уличили в попытках поджечь леса с помощью беспилотников

Минприроды ЛНР уличило ВСУ в попытках поджечь леса в Северодонецке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются поджечь леса в Северодонецке с помощью зажигательных контейнеров, которые доставляются с помощью беспилотников. Об этом в Telegram сообщает Минприроды Луганской народной республики (ЛНР).

Зажигательные контейнеры были обнаружены в ходе недавних патрулирований лесничеств предприятия «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство». По данным Минприроды, контейнеры доставляются с помощью дронов, а детонация происходит от долгого нахождения на солнце.

В министерстве попросили местных жителей оперативно сообщать о подобных находках. К контейнерам рекомендуют не прикасаться, чтобы избежать угрозы для жизни.

Ранее власти Херсонской области обвинили ВСУ в поджоге лесов вдоль Днепра. Кроме того, украинская армия атакует спасателей, которые приезжают тушить пожары.

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      Алевтина Запольская
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