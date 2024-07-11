Заказчик расправы над вдовой члена Ореховской ОПГ и киллер получили сроки

Суд вынес приговор заказчику и исполнителю убийства вдовы члена Ореховской ОПГ

В Москве суд вынес приговор заказчику расправы над вдовой члена Ореховской ОПГ Ириной Зироян и исполнителю преступления, совершенного в 2012 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Ювелир Эдуард Гареев получил 15 лет, его племянник Тигран Варданян осужден на 13 лет заключения. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.

Следствие и суд установили, что Гареев заказал племяннику Варданяну преступление, чтобы заполучить активы вдовы. Заказчик снабдил исполнителя информацией о Зироян, маршрутах ее передвижений, пистолетом ТТ и патронами. Варданян привлек сообщника, вместе с которым они в 2011 году стали следить за жертвой. 1 марта 2012 года он подкараулил вдову у ресторана на Варшавском шоссе и открыл огонь, когда она села в свой автомобиль. Женщина и ее охранник получили четыре пули.

Заказное преступление долгое время не удавалось раскрыть, но позже молекулярно-генетическая экспертиза оброненной Варданяном на месте преступления кепки с его генетическими следами позволило идентифицировать его личность.

Гареева арестовали 9 августа 2021 года после показаний Варданяна о том, что дядя дал ему поручение расправиться с вдовой. Ювелир хотел получить контроль над Москворецким строительным рынком, доставшимся Зироян от мужа — криминального авторитета из района Орехово-Борисово Геворга Зирояна (Гера Обезьяна). Его вдова стала богатой наследницей ряда объектов коммерческой недвижимости в Москве, долей в компаниях. За ней началась полномасштабная охота: вооруженные автоматами люди ворвались в ее магазин и выпустили несколько очередей по сыну, сама она спаслась, спрятавшись в подсобке. Два ее автомобиля Porsche Cayennе были сожжены.

