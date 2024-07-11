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17:52, 11 июля 2024Экономика

Застройщиков квартир обвинили в наращивании жирка

Эксперт Барсуков призвал не ждать снижения цен на квартиры в новостройках
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

После отмены программы льготной ипотеки россиянам не следует ожидать снижения цен на новостройки. Этому помешают застройщики, которые сами диктуют цены на квартиры, и уже успели «набрать жирок». Таким прогнозом в разговоре с «Абзацем» поделился эксперт рынка недвижимости, руководитель комитета по ипотеке Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

Барсуков заявил, что цены на недвижимость главным образом определяются самими застройщиками. «У него [застройщика] есть товар, который он построил. Другого такого товара нет, потому что он размещен в конкретной локации и обладает конкретными характеристиками», — сказал специалист. — За последние пару лет застройщики сильно жирок набрали. Также последние два месяца (перед окончанием действия программы льготной ипотеки — прим. «Ленты.ру») обеспечили им продажи на два, а может быть, и три месяца вперед. За май — июнь они напродавали столько, что им этого хватит».

Эксперт также добавил, что льготная ипотека не является единственным инструментом, влияющим на цены. На стоимость жилья также влияют себестоимость строительства, растущая с учетом инфляции, и зарплаты строителям, отличающиеся по регионам, а также логистика, арендная плата за землю и разрешение на строительство, которое должен получить застройщик.

Ранее эксперты сравнили стоимость аренды жилья в России и ежемесячные выплаты по ипотеке. Например, в одном из районов Санкт-Петербурга аренда однокомнатной квартиры обойдется от 30 до 70 тысяч рублей. При ежемесячной плате за аренду в среднем 40 тысяч рублей за десять лет наниматель потратит 6,8 миллиона рублей. При оформлении ипотеки под 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в миллион рублей переплата за квартиру достигнет 23 миллионов рублей.

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      Мария Черкасова
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