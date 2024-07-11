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10:38, 11 июля 2024Бывший СССР

Зеленский призвал политиков США помогать Украине и не ждать президентских выборов

Зеленский: политики США должны помогать Украине и не ждать начала выборов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Daïna Le Lardic / Reuters

Политики в США должны начать помогать Киеву, не дожидаясь результатов американских президентских выборов. К этому по итогам саммита НАТО в Вашингтоне призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает Neue Zürcher Zeitung.

«Все ждут ноября, в США, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, весь мир ждет ноября», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Москва может воспользоваться временем до конца американского электорального цикла в своих интересах, и призвал политиков из США выйти из тени, чтобы «защитить украинскую демократию от [президента России Владимира] Путина».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем противовоздушной обороны» Украине.

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      Глеб Палехов
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