Зеленский призвал политиков США помогать Украине и не ждать президентских выборов

Зеленский: политики США должны помогать Украине и не ждать начала выборов

Политики в США должны начать помогать Киеву, не дожидаясь результатов американских президентских выборов. К этому по итогам саммита НАТО в Вашингтоне призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает Neue Zürcher Zeitung.

«Все ждут ноября, в США, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, весь мир ждет ноября», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Москва может воспользоваться временем до конца американского электорального цикла в своих интересах, и призвал политиков из США выйти из тени, чтобы «защитить украинскую демократию от [президента России Владимира] Путина».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем противовоздушной обороны» Украине.

