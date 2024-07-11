Зеленский встретился с Эрдоганом

Зеленский заявил, что провел встречу с президентом Турции Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия», — написал Зеленский.

Он также заявил, что Киев готовится провести в Турции конференцию, посвященную продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений «саммита мира».

Ранее Эрдоган сообщил Зеленскому о начале работ по возобновлению зерновой сделки. Он также подчеркнул, что Анкара готова к посредничеству в урегулировании конфликта.