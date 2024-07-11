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05:01, 11 июля 2024Из жизни

Женщина предложила киллеру секс за расправу с женой и дочерью любовника

В США китаянка предложила киллеру секс за убийство жены и дочери любовника

Фото: Unsplash

В США арестовали женщину, которая пыталась нанять киллера для расправы над женой и дочерью любовника и предложила расплатиться с ним сексом. Об этом пишет New York Post.

В понедельник, 8 июля, прокуратура нью-йоркского района Бруклин потребовала арестовать 42-летнюю китаянку Юэ Чжоу, которая много лет живет в Америке. Следствие установило, что с 2019 года она как минимум дважды пыталась избавиться от жены и дочери мужчины, в которого была влюблена.

Весной 2019-го Чжоу нашла в сети сайт, якобы предоставлявший услуги киллеров, и перевела пять тысяч долларов за расправу над женщиной и девочкой.

Вскоре выяснилось, что сайт был создан мошенниками. В результате Чжоу потеряла деньги. Несмотря на это, она не отказалась от своего замысла.

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По данным прокуратуры, Чжоу очень серьезно воспринимала отношения с любовником. Она «хотела выйти за него замуж и родить детей». Китаянка постоянно угрожала его жене, обещала, что «разрежет ее на сто кусков», а также писала, что следит за ней.

В 2021 году Чжоу связалась с соседом женщины и предложила ему 10 тысяч долларов за расправу над ней и ее дочерью. Кроме денег китаянка пообещала потенциальному киллеру некие «сексуальные преференции».

Следователи не раскрывают, как именно узнали о замыслах Чжоу. Женщину арестовали 5 июня в штате Вирджиния, где она работала в спа-центре. 3 июля ее привезли в Нью-Йорк. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда дочери. Нападение произошло в октябре 2023 года и оказалось неудачным.

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      Никита Савин
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