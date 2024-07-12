20-летняя порномодель назвала любимого «партнера» по съемкам

Порномодель из Австралии назвала неожиданного «партнера» по съемкам. Об этом пишет Daily Star.

20-летняя Мэдди Миллер из штата Западная Австралия начала работать в порноиндустрии сразу после окончания школы в 2023 году. Сейчас она зарабатывает до 100 тысяч австралийских долларов в месяц (около шести миллионов рублей).

Миллер рассказала, что ее любимым партнером по сьемкам стал ее автомобиль, в салоне которого она обычно позирует. «Я снимаюсь с лучшим партнером на свете — моим Ford Falcon. Я рассказала об этом друзьям, и теперь, когда я в машине слишком долго смотрю на ручной тормоз, они начинают хихикать», — заявила австралийка.

Она также рассказала, что не беспокоится, что ее откровенные фото и видео может увидеть кто угодно — включая потенциальных работодателей. Миллер сказала, что собирается сделать карьеру на OnlyFans, заработать много денег, а потом жить за счет вложений.

Ранее австралийка перечислила недостатки работы в порноиндустрии. Она посетовала, что от нее отвернулись многие друзья и родные.

