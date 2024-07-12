24 страны заключили «Украинский договор» о долгосрочной поддержке Киева

Главы 24 стран в ходе саммита альянса заключили «Украинский договор», предполагающий долгосрочную поддержку Киева. Текст документа приводится на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, цель «Украинского договора» — координация и ускорение усилий по обеспечению «всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности». Безопасность Киева, согласно договору, напрямую связана с безопасностью стран из разных регионов мира, в том числе евроатлантического.

Подписанты Украинского договора обязались «поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу» в вооруженном конфликте. Поддержка будет включать в том числе и военную помощь, а также способствование модернизации украинских войск.

Страны-участницы договора также подчеркнули свою приверженность «свободной, независимой, демократической и суверенной Украине», которая обладает правом выбирать собственные «механизмы безопасности».