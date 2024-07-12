Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 12 июля 2024Мир

В США рассказали о провале плана «спасения» Байдена

Daily Mail: в Белом доме работали сотрудники по сокрытию состояния Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Artem Priakhin / Global Look Press

В Белом доме на протяжении многих лет работали над специальным планом и прибегали ко многим уловкам, чтобы скрыть от мира подлинный уровень когнитивных способностей Джо Байдена, но это только усилило негативный эффект в обществе от провала амеркианского президента на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом, рассказал Daily Mail источник в администрации.

Он отметил, что помощники из ближайшего окружения Байдена скрывали от общественности его недостатки, чтобы его «спасти». Издание заявило, что для сокрытия состояния политика наняли специальных сотрудников. Они ограничивали доступ репортеров к Байдену, находили низкие лестницы для полета на самолете, создавали карточки с инструкциями для мероприятий с крупным шрифтом, а также оправдывали словесные оговорки.

«Многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал», — рассказал источник.

Ранее Байден признал собственный провал на дебатах с Трампом. Он назвал мероприятие «не самым лучшим вечером» для него.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

      24 страны НАТО заключили «Украинский договор»

      Цирковые медведи задрали россиянку на территории СНТ

      Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

      В МИД России допустили сбор разведданных миссией ЕС в Армении

      Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

      Заядлая нудистка рассказала о минусах своего увлечения

      Продавец электроники пожаловался на потребительский экстремизм россиян

      Россиянина осудят за совершенную 27 лет назад расправу над знакомым из-за татуировки

      11 машин столкнулись на шоссе в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше