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12:46, 12 июля 2024Ценности

Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких шортах

Супермодель Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких джинсовых шортах

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица, снимаясь для рекламы спортивного бренда Adidas, села в украшенный живыми растениями автобус. При этом звезда надела ультракороткие джинсовые шорты, частично демонстрирующие ее ягодицы. Помимо этого, знаменитость примерила длинную спортивную куртку красно-белого цвета, заправив ее в шорты. Также Хадид дополнила свой образ длинными носками и кроссовками.

Вдобавок ей собрали волосы в высокий пучок и нанесли мейкап в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и массивные серьги-кольца.

Ранее Белла Хадид поделилась откровенным снимком с отдыха на ферме. На размещенном фото супермодель запечатлела себя в бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

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      Мария Винар
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