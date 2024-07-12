Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких шортах

Супермодель Белла Хадид прошлась по улице в ультракоротких джинсовых шортах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица, снимаясь для рекламы спортивного бренда Adidas, села в украшенный живыми растениями автобус. При этом звезда надела ультракороткие джинсовые шорты, частично демонстрирующие ее ягодицы. Помимо этого, знаменитость примерила длинную спортивную куртку красно-белого цвета, заправив ее в шорты. Также Хадид дополнила свой образ длинными носками и кроссовками.

Вдобавок ей собрали волосы в высокий пучок и нанесли мейкап в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и массивные серьги-кольца.

Ранее Белла Хадид поделилась откровенным снимком с отдыха на ферме. На размещенном фото супермодель запечатлела себя в бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.