Супермодель Белла Хадид поделилась снимком в бикини с отдыха на ферме

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась откровенным снимком с отдыха на ферме. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 27-летняя манекенщица запечатлела себя в бикини красного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. При этом знаменитость позировала в черных солнцезащитных очках и с распущенными волосами, стоя перед зеркалом.

В июне сообщалось, что Хадид снялась в откровенном виде для модного бренда Yves Saint Lauren. Тогда супермодель предстала перед камерой, лежа на кровати. На ней была облегающая майка, сквозь ткань которой виднелась обнаженная грудь.