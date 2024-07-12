Министр обороны России Белоусов провел переговоры с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Отмечается, что инициатором телефонного разговора была российская сторона. Американский министр подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и США.

Каких-либо дополнительных деталей разговора министров представитель Пентагона не привела.

25 июня шеф Пентагона впервые поговорил по телефону с Белоусовым. Тогда стороны обсудили украинский конфликт. До этого разговор между главами оборонных ведомств стран состоялся в марте 2023 года.