Беспилотник ВСУ атаковал российский населенный пункт во время визита губернатора

Гладков сообщил об атаке ВСУ во время его визита в белгородский населенный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт в Белгородской области во время визита губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Название населенного пункта глава области приводить не стал, так как местные жители сообщают, что после его визитов частота обстрелов и атак увеличивается.

«Пока разговаривали с жителями, на соседней улице раздался взрыв — сразу поехали туда. Произошло очередное попадание БПЛА в жилой дом», — написал чиновник.

По его словам, две женщины потушили пожар при помощи огнетушителей, которые власти раздают по домам.

Ранее появилась информация, что подполковник полиции, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко стал жертвой атаки по селу Муром Белгородской области. В момент удара по населенному пункту он помогал местным жителям.