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13:50, 12 июля 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал российский населенный пункт во время визита губернатора

Гладков сообщил об атаке ВСУ во время его визита в белгородский населенный пункт

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт в Белгородской области во время визита губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Название населенного пункта глава области приводить не стал, так как местные жители сообщают, что после его визитов частота обстрелов и атак увеличивается.

«Пока разговаривали с жителями, на соседней улице раздался взрыв — сразу поехали туда. Произошло очередное попадание БПЛА в жилой дом», — написал чиновник.

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По его словам, две женщины потушили пожар при помощи огнетушителей, которые власти раздают по домам.

Ранее появилась информация, что подполковник полиции, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко стал жертвой атаки по селу Муром Белгородской области. В момент удара по населенному пункту он помогал местным жителям.

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      Никита Абрамов
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