Подполковник полиции стал жертвой атаки на российский регион

В Белгородской области подполковник полиции стал жертвой атаки по селу Муром

Подполковник полиции, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Максиенко стал жертвой атаки по селу Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В момент удара по населенному пункту Максиенко помогал местным жителям, пояснил губернатор. Иных подробностей случившегося он не привел.

Максиенко был ветераном боевых действий. Мужчины не стало при исполнении служебного долга, подчеркнул Гладков. «Мы склоняем головы перед его мужеством», — написал он.

11 июля Муром наряду с другими населенными пунктами Белгородской области был атакован украинскими беспилотниками. Тогда были повреждены четыре дома местных жителей.

